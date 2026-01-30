◇「金利据え置き」のFRBに「能無し」…「来週、候補者を発表」自身が強く求めてきた利下げを拒否し、金利据え置きを決定した米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長に対しては「利下げを再び拒否して国家安全保障を損なっている」とし、「この“能無し”でさえ、インフレがもはや問題や脅威ではないと認めている今、我々はもっと低い金利を適用すべきだ」とした。トランプ大統領は閣議では、来週にも新しいFRB議