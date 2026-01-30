2025年の平均有効求人倍率は1.22倍で、前の年から0.03ポイント下回り、2年連続の減少となりました。有効求人倍率は、仕事を求めている人1人に対し何件の求人があるかを示すもので、高いほど仕事が見つけやすくなります。厚生労働省によりますと、2025年12月は前の月から0.01ポイント増え1.19倍となったものの、ほぼ横ばいでした。また、2025年平均の有効求人倍率も公表され、前の年から0.03ポイント下回り、2年連続の減少となりま