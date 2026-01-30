アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領にウクライナの都市への攻撃を1週間停止するよう要請し、同意を得たと述べました。【映像】ウクライナ・キーウの様子トランプ大統領「プーチン大統領にキーウなどの都市を1週間攻撃しないよう個人的に要請し、彼はそれに同意した。率直に言って、とても良かった」トランプ大統領は29日の閣議で、ウクライナが現在異常な寒さに見舞われているとして、プーチン大統領に対し、キ