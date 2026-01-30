アメリカ財務省は外国為替政策の報告書を公表し、円安の要因について「貿易相手国との金利差や日本の新政権による拡張的な財政政策の見通し」が背景にあるとの見方を示しました。アメリカ財務省は29日、貿易相手国の為替政策などを分析する報告書を公表しました。それによりますと、為替操作を意図的に行っていないかどうかを確認する「監視リスト」の対象に日本や中国、韓国など10の国と地域を指定しました。「監視リスト」に入る