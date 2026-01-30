関越道の“下道代替”ルート ほぼ4車線化完了埼玉県熊谷市から群馬県前橋市を結ぶ国道17号「上武道路」。その群馬県内の区間の4車線化がまもなく完了します。前橋市に残っていた2.6kmの暫定2車線区間は、2026年1月現在、4車線供用が目前の状態となっています。 【東京−群馬「高速いらず」】これがR17バイパス「上武道路」です（地図／写真）上武道路は国道17号のバイパスで、埼玉県熊谷市の「西別府」交差点から群馬県前橋市