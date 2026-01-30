「1月30日」。今日は何の日でしょう？答えは「3分間電話の日」1970（昭和45）年1月30日、日本電信電話公社（現在のNTT）の市内電話料金が3分間10円になったことに由来して、制定されました。長電話を防止するためにつくられた3分間10円の規定1960年代は電話機自体が各家庭にあるわけではなかったため、公衆電話はとても便利なものでした。ただ、1通話10円で時間は無制限だったため、長電話をする人が多く、本当に必要な時に使えな