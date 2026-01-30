老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、支払った厚生年金保険料が年金の振込額に反映されるタイミングについてです。Q：67歳で働いています。厚生年金保険料を払い始めましたが、年金の振込額に反映され