函館海上保安部によりますと、2026年1月30日、北海道・せたな町の太櫓漁港で年代性別不明の1人の遺体が発見されました。付近では29日午前7時半ごろに鵜泊漁港を出港した4人乗りの漁船「第二十八八重丸」と連絡がつかず、海上保安部などが周辺の捜索にあたっています。遺体は午前８時前に太櫓漁港の岸壁とテトラポッドの間から発見されたということです。周辺では漁船の船名が記載された木札などもみつかっていました。海上保安部で