指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された広島・羽月隆太郎容疑者（２５）が２９日午前、広島地方検察庁へ送検された。今後は勾留されれば最大２０日、警察署の留置場などに身柄が拘束される。広島県警の施設前には早朝から約３０人の報道陣が詰めかけた。午前９時２０分ごろ、羽月容疑者を乗せたグレーのワンボックスカーが同施設を出発し、身柄を移送される際には多くのフラッシュ