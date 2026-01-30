トランプ米政権で国境管理の包括的責任者を務めるトム・ホーマン氏が記者会見を開く様子＝29日、ミネアポリス/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）トランプ米政権で国境管理の包括的責任者を務めるトム・ホーマン氏は29日、ミネソタ州に配置している移民取り締まり捜査官の「削減計画」に取り組むよう、連邦移民当局に命じたことを明らかにした。今回の判断は連邦捜査官が同州で市民2人を射殺したことをきっかけに、強引な移民取り