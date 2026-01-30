ÆüËÜÍ·µ»µ¡¹©¶ÈÁÈ¹ç(Æü¹©ÁÈ)¤Ï¡¢PACHI-PACHI-7¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Web¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È Âè1ÃÆ¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈPLAY¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡×¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜ¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËPACHI-PACHI-QUEEN¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬·Ç¤²¤ë¸øÌó¡Ø³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡Ù¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¡É¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÏÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬½Ð±éÃæ¤ÎPACHI-P