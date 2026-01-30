2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数（出生数）は約66万8000人と推計され、過去最少を更新する見込みだ（朝日新聞推計）。独身研究家の荒川和久さんは「日本全体の出生数の6割以上を占める大都市の中間層が『結婚したくても、できない』現状は問題だ」という――。写真＝iStock.com／shironagasukujira※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shironagasukujira■少子化以前の「未婚化・少婚化」2025年の日本の出生数は約