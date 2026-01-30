A Inc.が運営するライブ配信サービス「ふわっち」は、戦国パチンコ・パチスロ「花の慶次」とのコラボレーションイベント「ふわっち天下無双の傾奇者」を、2026年2月1日(日)から2月11日(水)までの期間限定で開催する。本イベントでは、ふわっち内のランキングイベントにエントリーし、上位に入賞した配信者を対象に、本コラボレーション限定のオリジナルグッズをプレゼント。また、配信を応援する視聴者にも特典が用意されており、