2024年のヒット商品にも選ばれたオルカンは、良好なパフォーマンスを背景に人気が続き、9兆円を超えるファンドとなりました。しかし探してみると、オルカンを超えるパフォーマンスのファンドも存在します。オルカンを超えるパフォーマンスのファンドを、テーマとともに8本取り上げました。○2024年にはヒット商品にもなった「オルカン」各投資信託には正式名称がありますが、愛称が付けられている投資信託も少なくありません。その