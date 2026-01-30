歌手でタレント・あのが27日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。DAIGOの“いい人”エピソードを明かした。DAIGO○DAIGOの存在はインターネットの空気を和ませる娘が通う幼稚園の父兄お遊戯会で、「おおきなかぶ」のおじいさん役に抜てきされたというDAIGO。先日、バラエティ番組で、「本番でちょっと個性出したくなっちゃった」「(かぶのことを)“KBじゃよ”って