◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第１日（２９日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、米女子ツアー８勝目を狙う畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が７バーディー、１ボギーで６６をマークし、６アンダーで単独首位発進を決めた。畑岡は出だし１番でグリーン手前のエッジから１０メートル以上をねじ込み、バーディー