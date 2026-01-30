丸山隆平が主演するNAPPOS PRODUCE舞台「oasis（オアシス）」が3月14日から開幕する。本作は、韓国を代表する映画監督のイ・チャンドンが手掛け、数々の賞を受賞した映画『oasis』を世界初の舞台化。30歳を目前に刑務所から出所してきた青年・ジョンドゥと、脳性麻痺を患う体の不自由な女性・コンジュの純愛を描く。ジョンドゥを演じる丸山と、コンジュを演じる菅原小春、脚本・演出を務める山田佳奈氏が本作への思いを語って