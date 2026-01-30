一方、羽田空港の駐車場では、現金1億9000万円が積まれた車の外に立っていた男性が3人組に催涙スプレーのようなものをかけられる事件がありました。【映像】現場周辺を捜査する様子午前0時すぎ、東京・羽田空港の第3ターミナルにある駐車場で「催涙スプレーをかけられた」と50代の男性から110番通報がありました。警視庁によりますと、男性は現金1億9000万円が積まれた車の外に立っていたところ、3人組の男が乗った車が近づ