トッププロの“圧”は、やはり別格だった。獲得賞金“9億円超”のトッププロとして知られるみさわの視線に、人気芸人が退散。この一幕に視聴者から大きな反響が集まった。【映像】「怖っ」半年で9億円稼いだポーカープロの“圧の視線”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズ