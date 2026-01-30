アメリカのIT大手アップルの去年10月から12月までの四半期決算は、iPhoneの販売が好調で売上高、純利益ともに過去最高となりました。29日に発表された四半期決算で、アップルの売上高は前の年の同じ時期を16％上回る1437億5600万ドル、日本円でおよそ22兆円、純利益は16％上回る420億9700万ドル、日本円でおよそ6兆4500億円で、売上高、純利益ともに過去最高となりました。去年9月に発売したiPhone17など新型モデルの販売が好調で