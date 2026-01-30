アメリカ中西部のミネソタ州で移民当局が住民を射殺した事件に関連して、トランプ政権は現地で取締りにあたる移民当局の態勢を縮小する可能性を示しました。ホーマン国境警備責任者「現在、移民当局の職員たちが態勢縮小計画に取り組んでいる」アメリカのトランプ政権で国境警備問題の責任者を務めるホーマン氏は29日、中西部ミネソタ州ミネアポリスで記者会見し、現地で不法移民の取締りにあたる連邦捜査官の人員を削減する可能性