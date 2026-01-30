全長4.1m！2025年12月に大阪で開催された「Japan Mobility Show Kansai 2025」と2026年1月9日に開催された東京オートサロン2026で、英国スポーツカーブランドのモーガンが新型「MORGAN SUPERSPORT（スーパースポーツ）」を披露し、大きな注目を集めました。クラシックと最新技術を融合した独自のスタイルが話題となり、公開直後からユーザーの間で期待や反響が広がっています。【画像】超カッコイイ！ これが新型「“ちいさな