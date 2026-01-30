私はサエコ。義妹ミキちゃんの結婚はとても嬉しいのですが、なんだか本人には悩みがある様子。親（義両親）が顔合わせについてまったく決めてくれず、ミキちゃんは婚約者のご両親に申し訳ないと感じているようなのです。地域柄、新婦側が主導権を握るのが普通なのに、この状況は少し変だと感じました。夫ユウジに話すとなんとなく態度がよそよそしくて……何か隠しているのかもしれません。しかも数日後、実家から帰宅したユウジが