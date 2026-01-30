愛知県瀬戸市で横断歩道を渡っていた女性が軽乗用車にはねられました。女性は意識不明の重体とみられます。警察によりますと、29日午後5時20分ごろ、瀬戸市北松山町の路上で、横断歩道を渡っていた60代くらいの女性が軽乗用車にはねられました。 【写真を見る】横断歩道を渡っていた60代くらいの女性軽乗用車にはねられ重体瀬戸市 女性は病院に運ばれましたが、重体とみられています。 警察は、軽乗用車を運転していた瀬戸