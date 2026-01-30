北海道・由仁町のJR古山駅で2026年1月30日、乗用車が線路内に進入して動けなくなる事故がありました。事故があったのは、JR室蘭本線の古山駅です。午前5時前、目撃者から「線路上で車が横転している」と警察に通報がありました。警察と目撃者によりますと、事故があった地点から100メートルほど離れた場所に踏切があり、乗用車は誤って踏切から進入し、線路上を走行して線路や雪に引っかかって動けなくなったとみられていま