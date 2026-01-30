＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 初日◇29日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞コースメンバーになって7年、キャップには大会冠のヒルトン・グランドバケーションズのロゴ。誰よりも今大会に思い入れの強い畑岡奈紗が、最高の滑り出しを切った。7バーディ・1ボギーの「66」で6アンダー。開幕戦を単独首位でスタートさせた。【写真】現地で撮影！山下美夢有の2026年