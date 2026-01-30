＜バーレーン選手権初日◇29日◇ロイヤルGC（バーレーン）◇6719ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場している。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？日本ツアーで昨季の賞金王に輝いた金子駆大は、今大会が欧州ツアーデビュー戦。4バーディ・2ボギーの「70」をマークし、日本勢トップの2アンダー・31位タイで初日を終えた。星野陸也は4バーディ・3ボギーの「7