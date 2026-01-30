関東甲信・東海・西日本太平洋側では、極端な少雨となっています。この先も太平洋側の少雨・乾燥傾向が続くとみられ、林野火災には十分に注意して下さい。2月28日にかけての平均気温は、全国的に「ほぼ平年並み」とみられますが、数日の周期で寒暖の変化はありそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本日本海側は、例年と同様に、くもりや雪の日が多いでしょう。北日本太平洋側は、例年と同様に、晴れる日が多い見