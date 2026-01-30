【その他の画像・動画等を元記事で観る】週刊少年ジャンプの人気漫画「キルアオ」（原作：藤巻忠俊（代表作：「黒子のバスケ」「ROBOT×LASERBEAM」）が、2026年4月テレ東系列にてTVアニメ化が決定、個性豊かなキャラクターを演じる豪華キャスト陣が解禁され、さらに話題を呼んでいる。この度、新たな追加キャストとして、古波鮫シン役は佐久間大介に決定。あわせて、到着したコメントとアフレコの様子が解禁された。昨年末開催さ