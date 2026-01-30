フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年1月27日、自身のインスタグラムを更新。アイスダンスでペアを組む西山真瑚選手（24）との2ショットを披露した。「モントリオールへ出発」紀平選手は、「モントリオールへ出発」といい、空港での2ショットや食事をする姿など、西山選手とカナダへ出国する様子を投稿している。インスタグラムに投稿された写真では