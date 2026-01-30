29日午後、福岡県芦屋町で鶏舎が燃える火事がありました。29日午後11時15分ごろ福岡県芦屋町芦屋で、「鶏舎が燃えている」と通りかかった人から消防に通報がありました。消防車9台が駆けつけて消火にあたり、約2時間後に鎮圧状態になったということです。ケガ人はいませんでした。現場は、芦屋ボートレース場から数百メートルの場所で、警察と消防が出火原因などを調べています。