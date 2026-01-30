【本日の見通し】ドル円は方向性を探る動きか 前日の海外市場では、１５３円台半ばから１５２．６０近辺まで下落した後、終盤にかけて下げ渋って１５３円台を回復した。一時的な下落の背景には、高値更新を続けてきたＮＹ金の一時的な乱高下の影響を受けたとの見方もあった。ＮＹ金の急落でリスクオフのドル買いとなり、ユーロドル、ポンドドル、豪ドル/ドルが急落。追随してユーロ円、ポンド円、豪ドル円も