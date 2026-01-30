筆者が現在愛用しているUSB DAC内蔵ヘッドフォンアンプ「FIIO K9 AKM」は、2024年1月の発売だ。専門誌の試聴で聴いて音に惚れ込み、取材の帰り道で購入を決めた思い出深い製品だ。 当時の実売価格で9万円程という、エントリークラスとも言っていい価格帯の製品は商品寿命が短く、1年も経てば後継機が登場して生産完了というパターンが多い。名機とかロングセラーとはあまり縁が無い価格帯だ。 しかし、