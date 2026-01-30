◎全国の天気日本海側は広く雪で、東北や北陸は平野部も含めて、大雪や吹雪となる所があるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多いでしょう。◎予想最高気温前日と同じくらいで、厳しい寒さが続くでしょう。関東から西日本でも一桁で、東京は9℃、名古屋は6℃。大阪は前日より3℃低い7℃の予想です。仙台と新潟は3℃でしょう。冷たい風も強まりますので、防寒対策をしっかりとしてお過ごしください。◎週間予報・大阪〜那覇この