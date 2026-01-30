３０日の東京株式市場は強弱観対立のなかも、日経平均株価はやや弱含みの推移が予想される。前日同様に方向感の見えにくい地合いとなり、為替動向や米株価指数先物などの値動きを横目に上下に振れやすい地合いとなりそうだ。前日の欧州株市場は総じて軟調な値動きが目立った。特にドイツの主要株価指数であるＤＡＸは３日続落し、この日の下落率は２％を超えた。ソフトウェア大手のＳＡＰが決算発表を受け急落し、全体指数を押し