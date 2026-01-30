昨年12月、高松市の保険会社に電話をかけて男性を脅迫した疑いで、男がきのう（29日）逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、高松市国分寺町の無職の男（46）です。 警察によりますと、男は、昨年12月18日午後1時8分ごろ、高松市の保険会社に電話をかけ、男性（35）に対し「じゃああのー訪問いたします。バット5本ぐらい持って。灯油と石油と原油と。」などといって脅迫した疑いがもたれています。 警察の調べに