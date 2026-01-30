ロジクールは1月27日、メディア向けの新製品発表会を開催した。発表されたのは新作のゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」。ゲーミングデバイスの「ロジクールG」ブランドとしては初のラピッドトリガー搭載ゲーミングマウスだ。●渾身の次世代ゲーミングマウスはクリック感を調整可能！ロジクールのPRO Xシリーズといえば、世界のトッププレイヤーからフィードバックを受けて開発を進めている競技用ともいえるライン。この