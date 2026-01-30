― ダウは55ドル高と2日続伸、好決算を発表したIBM などが上昇し指数を押し上げた ― ＮＹダウ 49071.56 ( +55.96 ) Ｓ＆Ｐ500 6969.01 ( -9.02 ) ＮＡＳＤＡＱ 23685.12 ( -172.32 ) 米10年債利回り4.232 ( -0.011 ) ＮＹ(WTI)原油 65.42 ( +2.21 ) ＮＹ金 5354.8 ( +14.6 ) ＶＩＸ指数16.88 ( +0.53 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53310 ( 0 )