◆ 世界一2度のベテラン捕手が新天地へニューヨーク・メッツは現地時間29日、オースティン・バーンズ捕手（36）とマイナー契約を結んだことを発表した。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。バーンズは2015年にMLBデビューを飾って以来、ドジャース一筋11年間で通算612試合に出場。その高い守備力で4度のナ・リーグ制覇、2度の世界一に貢献し、左腕クレイトン・カーショーの専属捕手も務めた。しかし、昨季は13試