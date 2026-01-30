「モメていないわけがない」早ければ今シーズンオフにも米メジャーリーグ挑戦の可能性が急浮上している阪神・佐藤輝明内野手（26）。２月１日のチームのキャンプインまで１週間を切っているなかで、球団との契約更改が未定の状況が続いている。佐藤は’24年オフから将来的なポスティングによるメジャー挑戦を球団に訴えてきた。「より具体的になったのは代理人との契約を結んでからです。昨季はセ・リーグ２冠を達成したことで、一