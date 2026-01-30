マッサージ店で働く友人の話です。常連客からの優しい気遣いが、ネガティブに感じてしまうという彼女。施術者としての本音をつづったお話です。 穏やかな常連さん 私はマッサージ店で働いています。来店されるお客様は穏やかな方が多く、ほとんどが常連さんです。その中に、いつも手土産を持ってきてくださる60代の女性Tさんがいます。体の疲れを取るというより、お話をしに来ている印象の方でした。 私は長年続