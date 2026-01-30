寒い冬でも、なぜか食べたくなるアイス。各メーカーが趣向を凝らした新作を次々と投入し、アイスケースはまさに新作ラッシュです。今回は【セブン-イレブン】に登場した新作の中から、注目のコラボアイスをピックアップ。個性豊かなフレーバーがそろい、思わず全制覇したくなるラインナップです。 ミルク × バナナの組み合わせがたまらない！ 夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専