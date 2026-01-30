15年前、佐賀県伊万里市で、暴力団の組幹部ら2人が拳銃で撃たれ死傷した事件で、警察は当時抗争中だった指定暴力団・道仁会の元幹部の男ら3人を殺人などの疑いで逮捕しました。殺人や殺人未遂などの疑いで29日までに逮捕されたのは、指定暴力団・道仁会のナンバー2にあたる理事長だった坂本康弘被告(70)と、道仁会系の元組員2人です。警察によりますと、坂本被告ら3人は2011年4月、佐賀県伊万里市の病院の駐車場で、実行犯の