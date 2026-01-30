▼山梨県（甲府地方気象台・３０日５時）【中・西部】晴れ【東部・富士五湖】晴れ▼長野県（長野地方気象台・３０日５時）【北部】くもり【中部】晴れ時々くもり【南部】晴れ時々くもり▼新潟県（新潟地方気象台・３０日５時）【下越】雪【中越】雪【上越】雪【佐渡】風雪強い▼富山県（富山地方気象台・３０日５時）【東部】雪【西部】雪▼石川県（金沢地方気象台・３０日５時）【加賀】雪【能登】雪▼福井県（福井地方気象台・３