俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜後9：00）のHuluオリジナルストーリー第1話「パンダより『ハラスメント』が苦手な私たち」が、2月7日放送の本編第5話終了後に配信される。【場面写真】神妙な面持ちで…高松アロハに詰め寄る平山祐介本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描