札幌・東警察署は2026年1月29日、暴力行為等処罰法違反の疑いで札幌市東区に住む無職の女（64）を現行犯逮捕しました。女は29日午後9時40分ごろ、同居する夫に包丁を突きつけてシャツを切り裂き、脅迫した疑いが持たれています。女本人から「夫に包丁を向けてシャツを切った」と警察に通報がありました。夫にけがはありません。女は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めています。警察が女の動機や当時の状況について