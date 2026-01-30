相手の胸を押すなど暴行を加えた男を逮捕。事件のきっかけは、“狭い道”での運転を巡るトラブルでした。逮捕された札幌市手稲区の45歳の男はきのう（29日）、札幌市手稲区内のコンビニエンスストアの駐車場で、面識のない男性の胸を押すなど、暴行を加えた疑いです。男は付近を乗用車で走行中、道幅が狭く、男性が運転する乗用車とぶつかりそうになったことをきっかけに、駐車場で口論になり、暴行に及んだとみられています。男は