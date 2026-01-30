「子どもを亡くした悲しみを、無理に乗り越える必要はない」そう語るのは、タレントの風見しんご。自身の子どもを交通事故で失った経験を、いまも全国各地で語り続けている。自身も夫を亡くしている筆者が、子に先立たれた2人の男性のその後に迫る。※本稿は、ジャーナリストの河合真美江『喪の旅 愛しい人に出会い直す』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。トラックの下敷きになった娘を必死に