【ワシントン共同】米上院本会議は29日、2026会計年度（25年10月〜26年9月）の歳出法案を巡り、各省にまたがる六つの法案を一括採決するための動議を否決した。昨年成立したつなぎ予算の期限である今月30日までの歳出法案成立は困難で、政府機関の限定的な閉鎖は不可避な情勢。法案に変更を求める野党民主党と共和党のトランプ政権が閉鎖の長期化回避へ協議を続けている。米メディアによると、移民取り締まりを管轄する国土安