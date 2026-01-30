◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第１日（２９日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、米女子ツアー７勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が７バーディー、１ボギーで６６をマークし、６アンダーで単独首位発進を決めた。世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）ら４人が並んだ２位とは１打差。過去２年間の